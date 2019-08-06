Во Франции мэра коммуны сбили насмерть после просьбы собрать мусор

Рабочие на грузовом микроавтобусе насмерть сбили мэра французской коммуны после разногласий из-за нелегальной свалки строительного мусора.

Трагедия произошла в понедельник, пятого августа, в коммуне Синь французского департамента Вар.

76-летний мэр Синь Жан Мишель увидел, что двое рабочих выкинули строительный мусор из машины на обочину, и попросил их убрать отходы из неположенного места. Сначала мужчины согласились с этим, но, услышав требование мэра дождаться приезда муниципальной полиции, которая бы выписала штраф, рабочие попытались уехать.

Во время дорожного маневра мужчины сбили Мишеля насмерть - в это время он находился позади автомобиля.

Оба рабочих в данный момент задержаны. Сейчас правоохранительные органы выясняют, был ли убит мэр в результате несчастного случая, или причиной его смерти стали умышленные действия, пишет France Info.