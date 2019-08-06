«Ласточки» свяжут Москву и Тамбов

Скоростные поезда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Тамбовом в первом полугодии 2020 года. Пробные рейсы могут пройти уже в конце этого года. Об этом сообщил вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев.

«Запуск движения поезда "Ласточка" сообщением Тамбов - Москва позволит вывести на новый уровень качество железнодорожного сообщения между областным центром и столицей, существенно сократив время в пути и увеличив комфорт передвижения для пассажиров», - говорится на сайте региональной администрации.

Для запуска поездов по этому маршруту требуется подготовка инфраструктуры, а также нужно приобрести «Ласточки» двойного питания и специальные тепловозы.

«Из-за отсутствия электрификации на участке от Тамбова до Мичуринска "Ласточка" будет добираться на специальной тяге», - заявил Арсен Габуев.

Ввод в расписание скоростных поездов поможет сократить время в пути до пяти часов. Это примерно на три часа быстрее, чем сейчас.