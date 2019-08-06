«Легенда»: стилист Лисовец рассказал о вкладе Аллы Вербер в мир моды

Российский стилист и эксперт моды Влад Лисовец прокомментировал известие о смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

«Одна из немногих, кто, несмотря на свою популярность и востребованность, была невероятно добрым и отзывчивым человеком. Таких людей, правда, очень мало», - вспоминает Лисовец ушедшую из жизни Вербер.

Стилист отметил, что с приходом популярности и больших денег люди меняются, но не она.

«Она одна из первых делала фэшн в России и, в общем-то, можно сказать, легенда», - добавил в разговоре со «Звездой» эксперт моды.

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной марки Mercury ушла из жизни сегодня, 6 августа. Ей был 61 год.