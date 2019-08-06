В Москве построят более 80 новых станций метро

Власти Москвы намерены построить 66 километров линий метро и 26 станций в период с 2024 по 2027 годы, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в 2019 году в столице будут введены около 18 километров линий метро, восемь станций и одно депо. До 2023 года планируется построить 135 километров линий, 55 станций и шесть электродепо.

То есть суммарно за этот период в Москве заработают почти 90 новых станций метро, пишет РИА Новости.