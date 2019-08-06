Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
По предварительным данным, причина смерти - инфаркт.
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
Ушла из жизни фэшн-директора ЦУМа и вице-президент ювелирной марки Mercury Алла Вербер. Об этом «Звезде» рассказал источник в ЦУМе.
По предварительным данным, причиной смерти послужил инфаркт. Вербер был 61 год.
Накануне фэшн-директор главного универмага столицы находилась в Италии. Ей стало плохо, женщину госпитализировали в больницу. Сегодня Аллы Вербер не стало.