Парящий Су-31М: видео победного высшего пилотажа сборной России на ЧЕ

В польском городе Торунь проходит чемпионат Европы по высшему пилотажу. Российская команда завоевала первую золотую медаль. Об этом рассказала «Звезде» чемпионка мира по высшему пилотажу, вице-президент Федерации самолетного спорта города Москвы Светлана Капанина.

«Вчера закончилось второе упражнение, чемпионом Европы стал Дмитрий Самохвалов. На сегодняшний день он лидирует, возглавляет таблицу», - сказала она.

Российская команда выступает на самолетах Су-31М, Extra 300 и Extra 330.

«Звезда» публикует видео победоносного полета россиянина. На кадрах видно, как Су-31М с легкостью парит в небе, выполняя разные фигуры высшего пилотажа.

В соревнованиях принимают участие 46 спортсменов из восьми стран. Упражнения в состязаниях делятся на обязательные и «темные». Во втором случае о комплексе фигур, которые нужно выполнить, спортсмены узнают перед выступлением. Самохвалов завоевал золото в «темном» этапе.

Помимо России в чемпионате участвуют Украина, Германия, Польша, Франция, Румыния, Литва и Финляндия.

Чемпионат по высшему пилотажу продлится до десятого августа.