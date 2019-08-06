Транспортное сообщение в районе Ачинска полностью восстановлено

Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все ограничения на движение транспорта, вводившиеся из-за возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, отменены.

В Ачинск были направлены специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Совместно с инженерными подразделениями ЦВО очистят от взрывоопасных предметов близлежащие населенные пункты. Им в помощь доставили роботы «Уран-6» и «Уран-14».

Взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация.