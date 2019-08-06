Самолет с командой поп-звезды Pink загорелся при посадке в Дании
На борту частного самолета Cessna 560XL находились десять человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Частный самолет, перевозивший команду американской поп-звезды Pink, загорелся при снижении в Дании. На опубликованных кадрах видно, что к месту ЧП спешат пожарные.
Самолет Cessna 560XL, который летел из Норвегии, загорелся за несколько минут до посадки. На борту судна находились десять человек: семь пассажиров - четверо граждан США, двое австралийцев и один гражданин Великобритании, а также пилоты из Германии и Австрии и немецкая стюардесса.
Никто из них не пострадал, уточняет CBS.