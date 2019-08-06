Эксперт перечислила риски туризма в Чернобыле

Туристы, которые соблюдают правила нахождения в зоне отчуждения в Чернобыле, ничем не рискуют: посещение этого места не опаснее прохождения рентгенологического кабинета, заявила заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Наталия Шандала.

Она отметила, что туристы должны строго придерживаться правил нахождения в Чернобыле и ходить в рамках отведенного времени и только по специальным маршрутам, которые проложили в радиационно безопасных местах, так как там есть локальные участки радиоактивного загрязнения.

«Человек, который примет участие в этой экскурсии, получит примерную дозу, которая будет сопоставима с флюорографией или же с длительным перелетом из Москвы до Владивостока», - цитирует эксперта РИА Новости.

Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Суммарная площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила 46,5 тысяч квадратных километров, а на Украине пострадали 50 тысяч квадратных километров в 12 регионах. Также от радиации пострадали 19 российских областей общей площадью 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона жителей.