Экс-министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода

Бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову продлили арест на полгода. Заседание в Басманном суде Москвы длилось полтора часа.

Кузнецова обвиняют в многомиллиардном мошенничестве. Чиновник признал вину, поэтому дело рассматривается в особом порядке.

По версии следствия, Кузнецов входил в состав организованной преступной группы и совместно с другими должностными лицами похитил из областного бюджета и вывел за границу более 10 миллиардов рублей.

Расследование длилось почти 10 лет. Долгое время Кузнецов скрывался во Франции. В 2010 году его объявили в розыск. Спустя еще три года начался процесс экстрадиции, и только в январе этого года Кузнецова вернули на Родину.