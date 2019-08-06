Экс-министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода
Его обвиняют в многомиллиардном мошенничестве.
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Бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову продлили арест на полгода. Заседание в Басманном суде Москвы длилось полтора часа.
Кузнецова обвиняют в многомиллиардном мошенничестве. Чиновник признал вину, поэтому дело рассматривается в особом порядке.
По версии следствия, Кузнецов входил в состав организованной преступной группы и совместно с другими должностными лицами похитил из областного бюджета и вывел за границу более 10 миллиардов рублей.
Расследование длилось почти 10 лет. Долгое время Кузнецов скрывался во Франции. В 2010 году его объявили в розыск. Спустя еще три года начался процесс экстрадиции, и только в январе этого года Кузнецова вернули на Родину.