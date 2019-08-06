Перехватчики МиГ-31 сопровождают Ту-142 над Тихим океаном: кадры из кабины

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«Сопровождение самолетов Ту-142 осуществляла пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ, поднятых в воздух с аэродрома Елизово (Камчатский край). В назначенной точке летчики-истребители встретили противолодочников, осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами и обеспечили их сопровождение в зоне ответственности Тихоокеанского флота», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что в ходе выполнения 13-часового беспосадочного полета самолеты-заправщики Ил-78 Дальней авиации ВКС России осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолетов.

Полет самолетов морской авиации Тихоокеанского флота проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-142 - советский и российский дальний противолодочный самолет, созданный на базе бомбардировщика Ту-95.

Создан для обнаружения и уничтожения атомных подводных лодок противника в районах патрулирования. Кроме того, может применяться для дальней океанской разведки и дежурства в системе поисково-спасательной службы.

МиГ-31 – самый быстрый стоящий на вооружении боевой самолет, который способен уничтожать как самолеты и крылатые ракеты, так и низколетящие спутники. Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.