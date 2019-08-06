Путин заявил о необходимости господдержки талантливых школьников

Одаренные дети должны получать дополнительную поддержку со стороны государства. С таким заявлением выступил Владимир Путин на заседании попечительского совета Образовательного фонда «Талант и Успех» в центре «Сириус».

Президент отметил, что центры для одаренных детей должны создаваться во всех российских регионах.

«Мы обязательно должны добиться того, чтобы каждый ребенок мог найти, реализовать себя, открыть свои таланты, свой дар», - заявил российский лидер.

Главе государства рассказали о планах расширения центра «Сириус». Уже в следующем году появится новый корпус - «Искусство».

Путин осмотрел новый корпус «Школа» на территории кампуса. В нем обустроены десятки лабораторий, мастерских и аудиторий с новейшим оборудованием.

Также президент посетил семинар юных хоккеистов. Затем Путин заглянул в кабинет физики, а также в химическую лабораторию, где во время его визита проходили занятия.