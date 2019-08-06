Фитнес-тренер назвала простой способ замедлить старение

Восемь кружек зеленого чая в день способны значительно замедлить процесс старения, а также поддержать оптимальный водный баланс в организме.

Кроме того, напиток содержит антиоксиданты, которые могут помочь в потере веса и снижении уровня холестерина. Об этом заявила фитнес-эксперт Ники Виброу.

Также для поддержания здоровья специалист посоветовала пить витамины С, Е, омега-3 и аминокислоты, а также использовать спрей с витамином D.

Виброу напомнила о необходимости продолжать заниматься спортом. Для себя женщина выбрала упражнения с весом. Она занимается по десять минут в день пять дней в неделю, сообщает Daily Mail.