Фитнес-тренер назвала простой способ замедлить старение
Эксперт в области фитнеса из Британии рассказала, как ей удается выглядеть молодо в 52 года.
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Восемь кружек зеленого чая в день способны значительно замедлить процесс старения, а также поддержать оптимальный водный баланс в организме.
Кроме того, напиток содержит антиоксиданты, которые могут помочь в потере веса и снижении уровня холестерина. Об этом заявила фитнес-эксперт Ники Виброу.
Также для поддержания здоровья специалист посоветовала пить витамины С, Е, омега-3 и аминокислоты, а также использовать спрей с витамином D.
Виброу напомнила о необходимости продолжать заниматься спортом. Для себя женщина выбрала упражнения с весом. Она занимается по десять минут в день пять дней в неделю, сообщает Daily Mail.