Патрушев: США отказались осмотреть ракету, из-за которой вышли из ДРСМД

Россия предлагала США осмотреть ракету 9М729 в закрытом режиме и убедиться, что она не нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Они от этого отказались», - добавил Патрушев.

Он напомнил, что после этого в парке «Патриот» прошла презентация ракеты в присутствии иностранных делегаций, однако представители США не приехали на это мероприятие и рекомендовали отказаться от участия своим партнерам по НАТО.

Патрушев пояснил, что Вашингтону нужен был повод для того, чтобы выйти из договора; на просьбу российской стороны - представить факты нарушений - прозвучал ответ: «Вы сами знаете».

«Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения", - сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, главная цель выхода США из ДРСМД - стремление доминировать в мире. В случае прекращения действия договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, США смогут размещать оружие в любой точке против любого противника.

Первого февраля 2019 года США заявили о начале процесса выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Процедура выхода из договора заняла полгода, таким образом, он утратил силу 2 августа.

В связи с ликвидацией документа Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Кроме того, он поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. В распространенном пресс-службой президента сообщении подчеркнуто, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных ракет.