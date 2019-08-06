Коломойский назвал кандидатов на пост главы правительства Украины

Поддерживающий в президентской кампании на Украине Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский назвал главных, на его взгляд, кандидатов на пост премьер-министра страны.

Заместитель главы офиса Зеленского по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко являются основными кандидатами на пост премьер-министра Украины, рассказал Коломойский в интервью РБК.

Сам Зеленский, рассуждая о характеристиках будущего премьера, отметил, что глава правительства должен быть не политиком, а профессиональным экономистом.

«Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции», - цитирует «112 Украина» Зеленского.

Украинский лидер добавил, что не видит во главе правительства никого из старых политиков.