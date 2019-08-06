Генпрокуратура выявила намеренные поджоги лесов в Иркутской области
Генпрокуратура работает над установлением всех причин возгорания лесов по всей России.
«Нас интересуют конкретные нарушения закона», - заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
По его словам, наиболее остро проблема стоит в Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области.
«В Иркутской области, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки», - добавил Куренной.
Как отметил официальный представитель ведомства, на месте также были обнаружены догорающие костры. Эти сведения в официальные акты о лесных пожарах не были включены. Кроме того, были предоставлены недостоверные факты о расстояниях до населенных пунктов и о времени ликвидации пожаров.
Властями было принято решение расширить штаб спасательной операции.
Сейчас организованы дополнительные проверочные мероприятия в регионах, в которых огонь разгорелся с наибольшей силой.