Генпрокуратура выявила намеренные поджоги лесов в Иркутской области

Генпрокуратура работает над установлением всех причин возгорания лесов по всей России.

«Нас интересуют конкретные нарушения закона», - заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, наиболее остро проблема стоит в Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области.

«В Иркутской области, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки», - добавил Куренной.

Как отметил официальный представитель ведомства, на месте также были обнаружены догорающие костры. Эти сведения в официальные акты о лесных пожарах не были включены. Кроме того, были предоставлены недостоверные факты о расстояниях до населенных пунктов и о времени ликвидации пожаров.

Властями было принято решение расширить штаб спасательной операции.

Сейчас организованы дополнительные проверочные мероприятия в регионах, в которых огонь разгорелся с наибольшей силой.