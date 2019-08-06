В Москве обнаружили самого грустного кота в мире

Самый грустный кот в мире проживает в Москве, утверждают пользователи соцсетей.

Фотографию животного с грустной мордой волонтеры одного из приютов загрузили в Twitter. Они пытаются найти хозяина для кота Фили.

© zverikivdar , twitter

По словам волонтеров, питомец уже взрослый – ему около шести лет. Долгое время он жил на улице, где немало чего повидал. Теперь Филю хотят пристроить в семью.

© zverikivdar , twitter

Пользователи Сети активно репостят запись, надеясь на то, что животное вскоре обретет дом и хоть ненамного «повеселеет».