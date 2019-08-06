СМИ: в Сирии заметили поврежденный американский самолет F-22
В социальной сети был опубликован снимок дозаправки F-22, якобы сделанный к северо-востоку от Ракки.
© Фото: USAF
Истребители пятого поколения F-22 Raptor ВВС Соединенных Штатов возобновили полеты над Сирией.
Издание Defence Blog обратило внимание на публикацию, которую разместил пользователь @obretix, он прокомментировал фото воздушной дозаправки F-22 Raptor в неустановленном месте.
«KC-135 заправляет F-22 к северо-востоку от Ракки 29 июля 2019 года», - сообщил пользователь.
Комментируя фото F-22 Raptor, один пользователь заметил, что в носовой части самолета повреждено стелс-покрытие.
В июле деградировавшее стелс-покрытие носовой части F-22 Raptor, который участвовал в авиационном шоу EAA AirVenture в Ошкоше (Соединенные Штаты), попало на высококачественный снимок.