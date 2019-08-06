Стритрейсер протаранил 11 элитных автомобилей в Лондоне: видео

Авария с участием более 10 автомобилей произошла в Лондоне. Ночью стритрейсер за рулем Audi Q7 на большой скорости врезался в припаркованные элитные автомобили. Перед аварией водитель пытался догнать быстро ехавший автомобиль Porsche, но не справился с управлением.

«Я подумала, что произошел какой-то взрыв. Водитель вышел, из его головы текла кровь. Он начал говорить, что его преследуют. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, мы знаем, что это была ложь», - цитирует Daily Mail местную жительницу.

Водителя с травмой головы доставили в больницу. Всего в результате аварии пострадало 11 автомобилей, в том числе марок Porsche, Bentley, Audi. Общая сумма ущерба может составить 80 миллионов рублей.