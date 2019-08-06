Одесса может остаться зимой без отопления

В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что в 2019 году в связи с задолженностями производителей тепла в Одессе может быть сорван отопительный сезон.

Общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла около 1,7 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба компании.

Задолженность Одесской ТЭЦ перед «Нафтогазом» составляет 840,9 миллиона гривен. При этом график погашения задолженности, который был предоставлен в компанию ТЭЦ, выполняется только на 74%.

КП «Теплоснабжение города Одессы» тоже задолжало «Нафтогазу» 836 миллиона гривен.

В апреле сообщалось, что из-за прекращения поставок газа Одесский припортовый завод полностью остановил работу.