МЧС предупредило жителей Пермского края о сильном урагане

В Пермском крае ожидаются ливневые дожди и ураганный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«На седьмое число прогнозируются кратковременный дожди, сильные дожди по северу краю и порывы ветра до 21 метра в секунду. В связи со сложившейся обстановкой 14 муниципальных образований находятся в режиме повышенной готовности», - заявили в ведомстве.

В Нытвенском муниципальном районе введен режим ЧС, связанный с переувлажнением почвы и гибелью сельскохозяйственных посевов.

В МЧС порекомендовали жителям области сохранять спокойствие, держаться подальше от сухих деревьев, ветхих конструкций и линий электропередач.