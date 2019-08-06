Россия завоевала золото на чемпионате Европы по высшему пилотажу

Российская команда на чемпионате Европы по высшему пилотажу, который проходит в Польше, завоевала первую медаль. Об этом рассказала «Звезде» чемпионка мира по высшему пилотажу, вице-президент Федерации самолетного спорта города Москвы Светлана Капанина.

«Вчера закончилось второе упражнение, чемпионом Европы стал Дмитрий Самохвалов. На сегодняшний день он лидирует, возглавляет таблицу. Сегодня ребята летают третье упражнение, и впереди еще одно», - сказала она.

В соревнованиях участвуют 46 спортсменов из восьми государств. Упражнения в соревнованиях делятся на обязательные и так называемые темные. Во втором случае о комплексе фигур, которые необходимо выполнить, спортсмены узнают прямо перед выступлением. Отмечается, что Самохвалов завоевал золото в «темном» этапе.

Помимо России в чемпионате участвуют Германия, Франция, Польша, Румыния, Литва, Финляндия и Украина. Российская команда выступает на самолетах Су-31М, Extra 300 и Extra 330.

Самохвалов является мастером спорта международного класса, абсолютным чемпионом России в классе Advanced, а также абсолютным чемпионом Европы в классе Advanced 2017 года.

Чемпионат по высшему пилотажу проходит в городе Торунь в Польше, он закончится десятого августа.