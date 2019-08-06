Патрушев: главная цель выхода США из ДРСМД - стремление доминировать в мире

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к хаосу, заявил Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке против любого противника и в любом количестве, добиваясь превосходства. Это поясняют их стратегические документы, которые говорят о том, что США должны доминировать в мире», - сказал Патрушев.

По его словам, это приведет к хаосу, потому что другие страны будут реагировать на действия США.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных ракет.