В Киргизии произошла массовая драка при попытке местных прогнать китайских рабочих

Около 20 человек госпитализированы в больницы после массовой драки в Киргизии на золоторудном месторождении Солтон-Сары в Нарынской области. Как сообщает IslamNews, в основном пострадавшие получили травмы головы.

Как пишет информационное агентство, потасовка произошла между рабочими из Китая, в том числе работающими на золоторудном предприятии Zhong Ji Mining и местными жителями, которые добиваются ухода иностранцев. В качестве оружия конфликтующие использовали камни.

В массовом побоище участвовали порядка 400 человек, многие из них принесли с собою флаги Киргизии. Остановить кровопролитие удалось благодаря вмешательству стражей порядка.

Предприятие Zhong Ji Mining разрабатывает золоторудное месторождение Солтон-Сары, расположенное в 355 км от Бишкека, уже на протяжении шести лет. Лицензия на разработку истекает в 2033 году. Местные жители обвиняют Zhong Ji Mining в том числе в отравлении и массовой гибели скота, а также порче экологии. При этом результаты проверки эти обвинения не подтвердили, а китайская компания компенсировала убытки фермерам, которые потеряли скот.