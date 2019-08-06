Ловушка-корсет: белый медведь случайно утянул себе талию
Белый медведь надел на голову половину бочки, а после лапами сдвинул ее на талию и не смог снять.
© Видео: 59ru, Youtube © Фото: 59.ru, Youtube
Белый медведь по кличке Сэрику в зоопарке в Перми натянул на себя часть пластиковой бочки и оказался в ловушке.
Сотрудники зоопарка опубликовали видео со своим питомцем, который заигрался в водоеме и натянул на голову часть бочки. Животное пыталось выбраться из нее, в итоге ему удалось надеть ее на себя как юбку или корсет.
Сэрику плавал в таком виде и не мог избавиться от бочки. Когда он оказался на суше в этом корсете, утянувшим его талию, он снова попытался снять надоевший «аксессуар». Когда сотрудники зоопарка поняли, что медведю самостоятельно не избавиться от корсета – они с помощью палки стянули с животного тесную бочку.