Опасный кувырок: акробат из Бурятии совершил необычный трюк с косой

Артист цирка из Бурятии выполнил опасный трюк с железной косой. Видео он опубликовал в социальной сети.

Акробат размещает на своей странице в Instagram ролики со своими трюками. В этот раз он совершил переворот в воздухе, держа в руках железную косу.

«Я твоя смерть», - подписал видео автор.

Пользователи Instagram выразили свое восхищение трюком в комментариях, но написали, чтобы акробат был осторожен в выполнении таких опасных кувырков.