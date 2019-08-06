Опасный кувырок: акробат из Бурятии совершил необычный трюк с косой
Видео появилось в одной из социальных сетей.
© Видео: archi.fea, Instagram © Фото: archi.fea, Instagram
Артист цирка из Бурятии выполнил опасный трюк с железной косой. Видео он опубликовал в социальной сети.
Акробат размещает на своей странице в Instagram ролики со своими трюками. В этот раз он совершил переворот в воздухе, держа в руках железную косу.
«Я твоя смерть», - подписал видео автор.
Пользователи Instagram выразили свое восхищение трюком в комментариях, но написали, чтобы акробат был осторожен в выполнении таких опасных кувырков.