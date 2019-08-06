Мединский выразил соболезнования родным и близким композитора Березина

Министр культуры России Владимир Мединский отреагировал на смерть автора песни «Снег кружится» Сергея Березина. Глава ведомства выразил соболезнования родным и близким композитора.

«Сегодня скончался Сергей Березин - композитор, поэт, исполнитель, автор горячо любимых всеми хитов: "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты"... Искренние соболезнования родным и близким артиста», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Композитор скончался 5 августа в возрасте 81 года. О смерти артиста сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

Помимо перечисленного Мединским, Березин является автором известных песен «Идет солдат по городу», «На два дня», «А быть могло совсем не так» и многих других.

Его сочинения вошли в репертуар Льва Лещенко, Михаила Шуфутинского, Иосифа Кобзона, Филиппа Киркорова и других известных исполнителей.