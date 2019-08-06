Продавцы подрались из-за арбузов во Владимирской области: видео

Во Владимирской области продавцы фруктов и овощей подрались из-за цен на арбузы. Видео конфликта появилось в Сети.

«И смех, и грех. В городе Камешково, 1 августа, произошел конфликт между людьми кавказской национальности, причем из-за арбузов. Местные продавали по 25 рублей за килограмм, с Астрахани приехали продавать по 15 рублей за килограмм», - говорится на странице «Тревожные новости 33» в Instagram.

Автор ролика добавил, что в результате происшествия есть пострадавшие, так как в ход пошли ножи, топоры, молотки и дубинки.

На место драки выезжали наряды полиции. По сообщению пресс-службы УМВД России по Владимирской области, которое передают «Владимирские ведомости», личности всех участников конфликта были установлены, проводится проверка.