Блогер проехал на картонном «Гелендвагене», не слезая с велосипеда: видео

Нижегородский блогер Илья Молодцов поразил жителей города необычным изобретением. Молодой человек прокатился по центральным местам Нижнего Новгорода на картонном «Гелендвагене», который надел на обычный велосипед.

Блогер выложил в свой Instagram видеоролик, в котором он объясняет, что у него якобы не хватает денег на настоящий немецкий автомобиль, однако он придумал выход из положения. После в кадре появляется сделанная из картона копия машины, которая по размеру вполне соответствует настоящей. Правда, для передвижения она надета на корпус велосипеда.

«Душой в гелике - попой на велике», - в шутку написал автор изобретения в подписи к видео.

На своем ноу-хау Молодцов проехал мимо метромоста, по площади Лядова, ТЦ «Республика» и другим людным местам. Единственное, с чем возникли неудобства, так это с зеркалами заднего вида и сигналами поворота, которые у картонной машины отсутствуют.

Подписчики посоветовали блогеру продать свое изобретение по цене настоящего автомобиля. Единственное, что осталось неизвестным, так это реакция ГИБДД на такие шутки на дорогах.