На Украине заявили, что не могут выпускать самолеты без российских комплектующих

Отсутствие поставок российских комплектующих негативно отражается на украинском авиастроении, полагает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергей Левочкин.

«Идет уже пятый год, в течение которых три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета. Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет», - цитирует Левочкина сайт партии.

По словам депутата, замена российских запчастей на украинские или западные требует полной пересертификации Ан-148 и Ан-158, а это большие инвестиции.

Основной производитель самолетов на Украине - ГП «Антонов». В советское время предприятие занималось выпуском пассажирских и военно-транспортных самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-124 и других.

После распада СССР «Антонов» и Воронежский самолетостроительный завод вели производство Ан-148, который поставлялся в том числе в интересах Минобороны РФ. Два крайних самолета этой модели поступили на вооружение ЦВО в январе текущего года. При этом еще в 2017 году источник авиастроительной отрасли сообщал «Звезде», что эти самолеты строились из существующего задела комплектующих, и что после того, как детали закончатся на складах, производство будет остановлено. В 2018 году Украина запретила поставки в Россию авиационного газотурбинного двигателя Д-436 л для этого самолета.

При этом на Украине произведено только три прототипа Ан-148 на АНТК и три борта в рамках мелкосерийного производства на киевском авиазаводе «Авиант». Последний из них был поставлен заказчику в январе 2015 года.

Стоит также отметить, что после начавшегося на Украине политического кризиса ГП «Антонов» под давлением киевских властей было вынуждено отказаться от сотрудничества с Россией по продлению ресурса и модернизации Ан-124 «Руслан» (самолеты стоят на вооружении российской армии - прим. ред).

Эти обязанности были возложены на ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина». При этом руководство ГП «Антонов» заявило, что в случае таких работ намерено наложить запрет на полеты Ан-124 за рубеж, а представители авиастроительной отрасли России в свою очередь неоднократно заявляли, что в РФ в будущем может появиться собственный сверхтяжелый самолет, который придет на замену «Руслану». Работы по его созданию планируется начать после того, как для него будет готов двигатель ПД-35.