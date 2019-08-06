Спустя пять лет паузы в Донбасс вернутся украинские поезда

Украина восстановила движение пригородных поездов в Донбасс, сообщается на сайте ПАО «Укрзализниця».

Как сообщили в «Украинских железных дорогах», на участке железной дороги «Мариуполь – Южнодонбасская» будут курсировать четыре пригородных поезда: от станции Волноваха до Южнодонбасской через станцию Велико-Анадоль. С 2014 года на этом участке не ходили поезда.

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Отмечается, что специалисты компании «Донецкая железная дорога» с штабом Операции объединенных сил провели работы по подготовке всей транспортной инфраструктуры для восстановления железнодорожного движения.

© donzaliznytsia, Facebook

Ранее жители Украины попросили президента Владимира Зеленского наладить железнодорожное сообщение с Крымом, так как в настоящее время поездки на полуостров для украинцев обходятся слишком дорого. На что вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что в Крыму готовы к возобновлению движения поездов с Украины на полуостров.