Автобус с пассажирами упал в яму в Липецке: видео

В Липецке ПАЗ двумя колесами попал в глубокую яму. Инцидент произошел на улице Космонавтов, когда автобус двигался по маршруту №379 с пассажирами. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Причиной инцидента мог стать ливень, который прошел в городе 5 августа. Вода заполнила яму, и водитель мог ее не заметить. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Все лето на улице Космонавтов, где автобус попал в яму, проводится комплексный ремонт, поэтому ямы в этом месте выкопаны давно, передает «ЛипецкМедиа».