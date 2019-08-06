Полиция устроила погоню за медведицей с медвежатами под Мурманском
Передвижения животных по Оленегорску запечатлели камеры видеонаблюдения.
© Видео: Вечерний Мурманск, ВКонтакте © Фото: Вечерний Мурманск, YouTube
В Оленегорске Мурманской области на улицы города вышла прогуляться медведица с медвежатами.
Опасных зверей в условиях городской застройки пришлось отгонять сотрудникам полиции, они включили сирены, чтобы отпугнуть медведей.
Передвижения животных по Оленегорску запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как, заметив медведей, жители города убегают прочь. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», при инциденте никто не пострадал.