Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция устроила погоню за медведицей с медвежатами под Мурманском

Александра Арсентьева
13:37 06.08.2019
Передвижения животных по Оленегорску запечатлели камеры видеонаблюдения.
© Видео: Вечерний Мурманск, ВКонтакте © Фото: Вечерний Мурманск, YouTube

В Оленегорске Мурманской области на улицы города вышла прогуляться медведица с медвежатами.

Опасных зверей в условиях городской застройки пришлось отгонять сотрудникам полиции, они включили сирены, чтобы отпугнуть медведей.

Передвижения животных по Оленегорску запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как, заметив медведей, жители города убегают прочь. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», при инциденте никто не пострадал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата06.08.2019, 08:00
Российские пехотинцы стали лучшими в первом этапе «Морского десанта»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата06.08.2019, 13:54
Роботы «Уран» доставлены в Ачинский район: кадры выгрузки с борта МО
Дата06.08.2019, 02:38
«Погибнуть, но отомстить»: знаменитой «Атаке мертвецов» исполнилось 104 года
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:16 В стране и мире
МЧС предупредило жителей Пермского края о сильном урагане
14:03 В стране и мире
На Украине заявили, что не могут выпускать самолеты без российских комплектующих
13:54 ОПК
Видео
Роботы «Уран» доставлены в Ачинский район: кадры выгрузки с борта МО
13:43 В стране и мире
Спустя пять лет паузы в Донбасс вернутся украинские поезда
13:42 В стране и мире
Видео
Автобус с пассажирами упал в яму в Липецке: видео
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жителю Камчатки грозит миллионный штраф за спасение лисенка
Экологическая бомба: взрыв нефтяного танкера Safer грозит крупнейшей катастрофой
Видео
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
Видео
Убивший диспетчера из-за гибели семьи Виталий Калоев показал подросших детей
Видео
По авиабазе «Хмеймим» запустили три реактивных снаряда залпового огня
Видео
Синоптики предрекли неделю дождей в Москве
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.