В ЛНР сообщили о доставке в Донбасс тяжелого вооружения ВСУ
В район населенных пунктов Рубежное и Подлессное доставили свыше 30 единиц тяжелой техники.
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Украинские силовики стягивают тяжелое вооружение в Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
«Противник продолжает сосредоточение тяжелого вооружения, в зоне карательной операции», - говорится в сообщении.
В пресс-службе милиции республики добавили, что, по данным разведки ЛНР, в район населенных пунктов Рубежное и Подлессное ВСУ доставили свыше 30 единиц тяжелой техники.
Вместе с тем, добавили в Народной милиции ЛНР, последние сутки украинские силовики придерживались режима прекращения огня и не совершали обстрелов подконтрольных ополчению территорий.