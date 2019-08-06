В Польше сообщили о задержании 10 россиян

В Кракове сотрудники полиции задержали 10 граждан России. По данным правоохранителей, в месте задержания планировалась стычка с польскими хулиганами, сообщил и.о. генконсула РФ в Кракове Константин Шикин.

По его словам, в Генконсульстве ждут официальной информации с деталями и обстоятельствами задержания.

«Официальной информации пока нет, но устно в отделении полиции удалось выяснить, что задержаны 10 россиян», - цитирует ТАСС Шикина.

Он добавил, что сейчас задержанные находятся в отделении полиции. Никто из них за помощью в Генконсульство пока не обращался.