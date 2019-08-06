В МВФ оценили ущерб России от санкций

Эксперты Международного валютного фонда выяснили, что падение цен на нефть с 2014 по 2018 годы повлияло на российскую экономику больше, чем санкции. Об этом сказано в докладе МВФ об экономике РФ.

Согласно докладу, в среднем санкции замедляли российскую экономику на 0,2 п.п. ежегодно.

«Анализ, основанный на двух моделях из исследования МВФ, позволяет предположить, что неблагоприятные внешние условия, включая санкции и снижение мировых цен на нефть, привели к тому, что рост не оправдал ожиданий примерно на 0,8% в год с 2014 года», - отметили эксперты.

По мнению аналитиков, низкому росту экономики способствовали бюджетная политика властей РФ, а также цены на нефть и финансовые и денежно-кредитные факторы. Ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%, однако если бы не было вышеперечисленных факторов, он мог бы составить 1,7%.

За пять лет экономика России выросла на 2,5%, отметили в МВФ, хотя могла вырасти на 5,9%.