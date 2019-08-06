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Авиация Минобороны ликвидировала все очаги возгорания в лесах Красноярского края

Валентина Пескова
Константин Исаев
13:13 06.08.2019
Все очаги открытых возгораний, предназначенных для тушения военной авиацией, потушены. На территорию, охваченную огнем, сброшено 1157 тонн воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

С утра 6 августа авиационная группировка Минобороны России совершила 32 вылета, сбросив на открытые очаги возгорания 1157 тонн воды и ликвидировав лесные пожары в Красноярском крае на площади свыше 150 тысяч гектаров. Об этом сообщили в ведомстве.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 16 вылетов, выполнив слив 672 тонн воды.

Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации совершили 16 вылетов, сбросив 485 тонн воды. Таким образом, все очаги возгорания в назначенных группировке авиации Минобороны районах леса Красноярского края ликвидированы.

С начала проведения авиационной группировкой Минобороны РФ операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы сброшено 8159 тысяч тонн воды.

Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа.

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