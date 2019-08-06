В якутском экопарке вандалы закидывают камнями птиц
За сезон были побиты камнями и выловлены крючками семь уток и гусей.
© Видео: NahaarKhohoon, YouTube © Фото: NahaarKhohoon, YouTube
В Якутске в экопарке «Лебединое озеро» декоративные утки, гуси и черные лебеди регулярно подвергаются нападению со стороны вандалов.
Блогер Назар Аммосов опубликовал видео; на кадрах видно, как пьяные молодые люди повредили постройки у озера, а потом один из хулиганов начал кидать камни в птиц.
«Близость увеселительных заведений, рынка и отсутствие полиции привлекает сюда подвыпившую молодежь и асоциальных личностей. За сезон были побиты камнями и выловлены крючками семь уток и гусей», - написал в своем блоге Аммосов.
По его словам, бороться с произволом пытаются общественники, которые нанимают охранников, но они быстро увольняются, потому что ежедневные конфликты с ночными гостями опасны для жизни и здоровья.