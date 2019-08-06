В якутском экопарке вандалы закидывают камнями птиц

В Якутске в экопарке «Лебединое озеро» декоративные утки, гуси и черные лебеди регулярно подвергаются нападению со стороны вандалов.

Блогер Назар Аммосов опубликовал видео; на кадрах видно, как пьяные молодые люди повредили постройки у озера, а потом один из хулиганов начал кидать камни в птиц.

«Близость увеселительных заведений, рынка и отсутствие полиции привлекает сюда подвыпившую молодежь и асоциальных личностей. За сезон были побиты камнями и выловлены крючками семь уток и гусей», - написал в своем блоге Аммосов.

По его словам, бороться с произволом пытаются общественники, которые нанимают охранников, но они быстро увольняются, потому что ежедневные конфликты с ночными гостями опасны для жизни и здоровья.