Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой

В России 6 августа в силу вступил закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи.

Если раньше за такое деяние предусматривался штраф в размере до пятисот рублей, а также лишение водительских прав сроком на три месяца, то теперь штраф составит пять тысяч рублей, а срок лишения прав увеличится до года.

Кроме того, есть поправка и для Уголовного кодекса. Так, воспрепятствование работе медиков, которое приведет к тяжкому вреду здоровья пациента, будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет. Также возможны принудительные работы сроком до двух лет или штраф до 80 тысяч рублей.

Напомним, что соответствующие законы Владимир Путин подписал 26 июля.