Установлены главные причины ДТП с мотоциклистами в Москве

С января по июль 2019 года в Москве произошла 381 авария с участием мотоциклистов. В ДТП погибли 26 байкеров, еще 400 получили ранения. Такую статистику обнародовало АГН «Москва» со ссылкой на столичный ЦОДД.

Основными причинами, по которым происходят аварии с участием мотоциклистов, называются превышение ими скорости и невнимательность водителей автомобилей. А основные нарушения правил с участием мототранспорта - это превышение скорости, опрокидывание, нарушение правил перестроения, нарушение очередности проезда и несоблюдение дистанции.

В пресс-службе ЦОДД напомнили мотолюбителям о необходимости соблюдать скоростной режим, а также носить необходимую экипировку.

«Соблюдение ПДД и ответственное поведение на дороге позволят сохранить жизни. То же самое касается и водителей автомобилей, которые также обязаны неукоснительно соблюдать правила - не превышать скорость, включать поворотники и обязательно смотреть в зеркала заднего вида», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в столице участились случаи наезда на пешеходов мотоциклистами. За последние семь месяцев произошло 25 подобных ДТП.