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В Южной Корее вновь сообщили о запуске КНДР «неопознанных снарядов»

01:29 06.08.2019
Южнокорейские военные заявили, что КНДР четвертый раз за две недели произвела пуск снарядов.
В Южной Корее вновь сообщили о запуске КНДР «неопознанных снарядов»
© Фото: Winfried Rothermel imago stock&people Globallookpress

Северная Корея возобновила ракетные старты. В Сеуле утверждают, что за две недели КНДР четвертый раз произвела пуск «неопознанных снарядов».

По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены 6 августа из провинции Хванхэ-Намдо. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Южнокорейские военные сообщили, что следят за происходящим и находятся в полной боевой готовности.

Ранее стало известно, что в пятницу, 2 августа, с восточного побережья Северной Кореи были выпущены в сторону Японского моря два снаряда малой дальности.

В последний день июля Северная Корея выпустила несколько снарядов с полуострова Ходо. Это произошло менее чем через неделю после испытаний двух баллистических ракет малой дальности в том же районе.

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