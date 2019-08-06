Чиновники попросили увеличить им размер командировочных

Профсоюз госслужащих попросил увеличить размер командировочных для чиновников, чтобы «не снижать уровень жизни». В данный момент сумма суточных составляет 100 рублей в день, чиновники отмечают, что даже «чашка кофе стоит дороже».

Профсоюз направил письмо в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой.

Как пишет газета «Известия», выделяемых 100 рублей в день на расходы в командировке не хватает сотрудникам федеральных органов власти и внебюджетных фондов. При этом, оптимальный размер суточных в профсоюзе не назвали.

«Ста рублей даже на чашку кофе не хватит, а в Якутии, например, на эти деньги можно купить только маленькую бутылку воды», - отметил председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Размер командировочных был определен постановлением правительства от 2 октября 200 года. Чиновники также имеют право на возмещение расходов на оплату жилья, но не более 550 рублей в сутки, но, если чиновник предоставил подтверждающие бумаги. При отсутствии бумаг, госслужащие могут рассчитывать только на 12 рублей. Кроме того, транспортные расходы возмещаются полностью, однако летать госслужащие могут только эконом-классом.