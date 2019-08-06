Российские артиллеристы готовятся АрМИ-2019: кадры тренировки в аномальную жару

Российские военнослужащие провели тренировку перед конкурсом «Мастера артиллерийского огня», который пройдет в Казахстане.

По прибытии на полигон артиллеристы сразу приступили к подготовке техники и вооружения к соревнованиям. Провели выверку систем прицеливания минометов и пулеметов ПКТ, выполнили огневые задачи по поражению целей из миномета 2Б11 на дальности 1500-2000 метров, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74.

Состязания начнутся уже завтра. Участников ожидает индивидуальная гонка и ночной спринт.

Минометчикам придется особое внимание уделить погодным условиям: в это время года в степном регионе то и дело поднимается сильный ветер.

Миномет 2Б11 может использоваться в составе минометного комплекса 2С12 «Сани» с применением колесного хода для буксировки, а также устанавливаться на гусеничные шасси.

Конкурс «Мастера артиллерийского огня» проводится в три этапа: «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт» и «Эстафета». В составе команды-участницы 21 человек: старший команды, член судейской комиссии, три расчета по пять человек, тренерская группа из двух человек, тренерский персонал из двух человек и при необходимости переводчики из двух человек.