Похлопать и сдавить: как выбрать спелую дыню

Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям по выбору дыни. Специалисты ведомства предостерегли граждан от покупки плодов на трассах или вдоль дорог, так как фрукты хорошо впитывают вредные тяжелые металлы и токсичные вещества.

Как заявили эксперты, при выборе дыни по ней достаточно легонько хлопнуть рукой.

«Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза, - нет», - рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, на кожуре дыни допускается только одно маленькое круглое пятно немного светлее основной масти дыни, именно на этом месте плод лежал на земле, поэтому этот участок кожуры не получил своей порции солнца. Также эксперты рекомендуют взять дыню двумя руками и слегка сдавить.

«Хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недоспелый», - говорится в тексте, опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что после нажатия на кожуре не должно оставаться следов от пальцев. Кроме того, у спелой дыни легко соскребается кожица, а у незрелой шкурка будет немного глянцевой.

Перед употреблением плод рекомендуется промыть теплой водой с мылом, потому как именно в кожуре дыни присутствуют токсины.