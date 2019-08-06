Впервые за 80 лет: паводок в Магаданской области стал рекордным

В Магаданской области интенсивность паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах стала рекордной с 1939 года. Об этом заявила начальник отдела водных ресурсов по региону Ленского бассейнового водного управления Росводресурсов Лариса Малькова.

«Такого паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах не было с 1939 года. Утром 6 августа приток воды составил 11 тыс. кубометров в секунду. Такой максимум бывает раз в сто лет», - сказала Малькова на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области под председательством губернатора Сергея Носова.

Она добавила, что в регионе наблюдается очень сложная паводковая ситуация. Рост водной отметки составляет около 90 сантиметров в сутки, сообщает ТАСС.

Четвертого августа в пяти округах Магаданской области начались обильные осадки. Во вторник в Магадане и Ольском округе были зафиксированы ливневые дожди и усиление ветра. В Тенькинском и Сусуманском округах из-за сильных осадков, подъема воды в реках и размытия дорог был введен режим чрезвычайной ситуации. Аэропорт Магадана временно не принимает самолеты.

Синоптики предупреждают, что самые интенсивные осадки в регионе придутся на ночь со вторника на среду. В последующие два дня на Колыме ожидается постепенное прекращение осадков.