Экс-полицейский получил срок по делу об убийстве пауэрлифтера Драчева

Краевой суд Хабаровска осудил на 2 года и четыре месяца колонии-поселения бывшего полицейского патрульно-постовой службы. Экс-правоохранитель Владимир Овчинников был признан виновным в халатности, так как не вмешался в конфликт и не предотвратил убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу, 32-летнего Андрея Драчева.

Андрей Драчев в августе 2017 года получил травму в драке у кафе в центре Хабаровска с борцом Анаром Аллахверановым. Аллахверанов добил спортсмена, когда тот уже лежал на асфальте. Драчев умер в больнице. Его убийцу в декабре 2018 года приговорили в 18 годам лишения свободы.

После допроса очевидцев трагедии выяснилось, что одним из свидетелей циничного преступления был Овчинников, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не предпринял мер по предотвращению убийства, а после того, как на место инцидента прибыли сотрудники Нацгвардии, начал убеждать их оставить все, как есть, и не задерживать Аллахверанова.

«По прибытию на место преступления наряда сотрудников войск Национальной гвардии в тот момент, когда потерпевший был еще жив и имелась реальная возможность по пресечению и предотвращению его убийства, сотрудник полиции стал убеждать их не предпринимать каких-либо мер реагирования», - говорится на сайте СК РФ по Хабаровскому краю.

Позднее он был уволен из органов внутренних дел, а против него возбудили уголовное дело. Приговором суда в марте 2019 года мужчине было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. На данное решение была подана апелляция. Сегодня краевой суд назначил мужчине уже наказание реальное.