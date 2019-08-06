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Опубликовано видео работы Бе-200 по тушению пожаров в Сибири

Александра Арсентьева
12:10 06.08.2019
На территории Сибири продолжают действовать 456 очагов пожаров, из них 27 локализованы.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России

Опубликованы кадры работы самолета Бе-200 при тушении лесных пожаров в Сибири.

На кадрах видно, как самолет забирает воду в водоемах и поднимается в воздух для выполнения задач по тушению лесов.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории Сибири продолжают действовать 456 очагов, из них 27 локализованы. Всего на очаги природного пожара авиация МЧС РФ сбросила 1174 тонн воды.

Тушением пожаров и защитой населенных пунктов занимаются наземные аэромобильные группировки МЧС России в количестве 611 человек и 32 единицы техники.

Как сообщает МЧС РФ, наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе организован круглосуточный мониторинг на 106 постах наблюдения.

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