Покров в августе: мощный град обрушился на Алтайский край

Пятого августа на Алтайский край обрушился сильный град. Как сообщают пользователи социальных сетей, после него в значительной степени пострадали сады и огороды местных жителей.

Пользователи разместили в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» несколько роликов, на которых запечатлен разгул стихии. На кадрах видно, что ледяные комья сугробами собираются у стен домов.

© incident22, Вконтакте

Также в Сети размещены снимки, на которых под большим слоем града практически не видно зеленой травы.