Покров в августе: мощный град обрушился на Алтайский край
После разгула стихии трава оказалась под толстым слоем льда, а на дорогах образовались глубокие лужи.
© Видео: Инцидент Барнаул, ВКонтакте © Фото: incident22, Вконтакте
Пятого августа на Алтайский край обрушился сильный град. Как сообщают пользователи социальных сетей, после него в значительной степени пострадали сады и огороды местных жителей.
Пользователи разместили в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» несколько роликов, на которых запечатлен разгул стихии. На кадрах видно, что ледяные комья сугробами собираются у стен домов.
Также в Сети размещены снимки, на которых под большим слоем града практически не видно зеленой травы.