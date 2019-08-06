«Ужасная вонь»: в Воронеже позеленело водохранилище

Воронежское водохранилище в районе парка «Алые паруса» окрасилось в яркий зеленый цвет. Фото и видео, на котором запечатлен неестественно изумрудный водоем, горожане опубликовали в социальных сетях.

«От воды ужасная вонь. Утки плавают в этом кошмаре! У них окрашены клювы и перья, что же это за ужас такой, куда жаловаться?» - написала в группе «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте» одна из пользовательниц.

В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области связывают загрязнение водохранилища с цветением сине-зеленых водорослей. Его можно наблюдать, когда температура воды превышает отметку +17. Как утверждают чиновники, в июле 2019 года температура была +22 градуса, а выпадение обильных дождей способствует цветению водорослей, сообщает «Блокнот».

В департаменте рассказали, что в ближайшее время будет проведена уборка прибрежной полосы от водорослей и иных растительных остатков, выброшенных на берег.