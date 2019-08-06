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Саперы Минобороны РФ проведут очистку прилегающих к арсеналу под Ачинском территорий

Александр Пешков
11:32 06.08.2019
Для оказания помощи правоохранительным органам в обеспечении правопорядка привлечены 150 военных полицейских.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны

Направленные в Ачинск 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа, проведут очистку территорий населенных пунктов, прилегающих к арсеналу, от взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности и возвращения жителей в свои дома, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Для обследования территории самого склада и прилегающих территорий на земле приступили многофункциональные роботизированные комплексы пожаротушения и две инженерные машины разграждения, а с воздуха мониторинг осуществляют четыре БПЛА», - подчеркнуто в сообщении военного ведомства.

Ранее замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели территорию с вертолета.

По словам Булгакова, в настоящее время военный арсенал в воинской части Красноярского края, где накануне произошли взрывы на складе боеприпасов, для населенного пункта Каменка никакой угрозы не представляет, пожар полностью ликвидирован. 

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